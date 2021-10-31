سطيف: إصابة 7 أشخاص إثر انفجار للغاز داخل منزل

تسبب انفجار الغاز داخل منزل صبيحة اليوم الأحد في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بقرية اولاد سي لكحل بولاية سطيف.

حسب المعلومات المتوفرة، فإن الإنفجار وقع اليوم الأحد على الساعة الثامنة والنصف صباحا بسبب تسرب الغاز داخل منزل بقرية أولاد سي لكحل الواقعة ببلدية بيضاء برج جنوب ولاية سطيف.

الحادث خلف إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين عامين إلى 50 سنة. تم نقلهم على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى في سطيف.

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لقي زوجين حتفهما بعد استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بمنزل العائلة وسط مدينة البليدة. فيما إسيب إبنتيهما بإختناق.

لقي شخص يدعى “ت.و” البالغ من العمر 29 سنة وزوجته “ش . م” البالغة من العمر 24 سنة حتفهما اثر استنشاقهم لغاز أوكسيد الكربون المنبعث من موقد بحي وريدة الكائن وسط مدينة البليدة.

فيما أصيبت ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات باختناق. حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الانعاش بمستشفى فرنس فانون بسبب حالتها الجد حرجة.

كما تم نقل شقيقتها البالغة من العمر عام ونصف إلى مستشفى بن بوالعيد ، من جهتها مصالح الأمن الحضري الثالث مرفوقة بالشرطة العلمية تنقلت إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق لتحديد السبب الحقيقي لوفاتهما. كما تم نقل جثتهما إلى مصلحة الانعاش بمستشفى فرنس فانون.

سطيف: تسمم 23 شخصا في وليمة عرس بحي بوخبلة بالعلمة

إستقبلت الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير لمدينة العلمة ولاية سطيف صبيحة اليوم، 23 شخصا في حالة تسمم غذائي.