سطيف: إصابة 9 أشخاص في حادث مرور

تمكنت فرق النجدة للوحدة الثانوية للحماية المدنية عين أرنات، في سطيف. من إجلاء 09 ضحايا متعددي الإصابات ونقلهم إلى المستشفى الجامعي سطيف. على إثر حادث مرور وقع بمفترق الطرق الحشيشية بلدية مزلوق.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين. الأولى من نوع بيجو 505، والثانية من نوع بيجو 301. حيث خلف 9 ضحايا. تتراوح أعمارهم ما بين 4 و55 سنة.

ودعت مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطريق أثناء السياقة إلى ضرورة تقليل السرعة. واحترام قوانين المرور. تجنب التجاوزات الخطيرة للمحافظة على أمن وسلامة الأشخاص والمركبات.