سطيف.. إطلاق سراح مدير التجارة الأسبق وتبرئة رجل أعمال وموظف وصاحب مطعم

أطلق سراح مدير التجارة الأسبق لولاية سطيف، بعد إنقضاء مدة سجنه، المتمثلة في ثمانية أشهر، عقب إدخاله السجن إثر متابعته بعدة تهم، منها إستغلال النفوذ والفساد.

كما برأت هيئة المحكمة، رجل أعمال تم إدراج إسمه في القضية، من تهمة إستغلال النفوذ والتحصل على وثيقة دون وجه حق، خاصة بعد تسليم نفسه إثر إصدار حكم بالقبض عليه و أنه كان متهما بالفرار من العدالة، ناهيك عن تبرئة موظف في بلدية سطيف عن نفس التهمة، نشير بأن صاحب مطعم معروف بسطيف، كان قد غادر السجن بعد أن قضى ستة أشهر، إثر متابعته بنفس القضية، لكن مجلس قضاء سطيف برأه من التهم المنسوبة إليه والتي توبع وسجن بها.