سطيف: إعادة فتح أسواق الماشية

أمر والي ولاية سطيف كل من رؤساء الدوائر والبلديات من كذا اللجان الفرعية للدوائر من تسريع عملية فتح أسواق المواشي عبر ربوع الولاية. بعد شهرين ونصف من الغلق كإجراء وقائي إحترازي بسبب وباء الحمى القلاعية التي هددت الثروة الحيوانية.

كما أكدت لغة الأرقام التي جاءت بيها مديرية الفلاحة في جلسة عقدها مصطفى ليماني والي ولاية سطيف مع كل المدراء التنفيذيين للولاية. باعتبار ان عدد جرعات اللقحات المتوفرة 120.000 جرعة تم التلقيح منها 107.177 راس بنسبة تلقيح وصلت إلى 94 في المئة.

وفي المقابل نزل خبر فتح السوق بردا وسلاما على الموالين بالولاية أمام رجائهم من السلطات العليا للبلاد في دعم الكلأ واسترداد المزيد منه لخفض ميزان التكلفة للكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بدل استرادها.

حسب ممثل عن موالي الشرق الحزائري “للنهار أون لاين” فقد وصف العلاقة أنها في كلتا الحالتين تستوجب استخراج العملة الصعبة. وإنما الاولى والأكيد أنها تحافظ على اليد العاملة واستقرار المربيين في مهنهم. والثانية تصب مباشرة في جيوب الدول المصدرة.

كما أضاف ان استراد العجول الصغيرة الموجه للتسمين هي عين العقل وافضل بكثير للإقتصاد الوطني. بدل من اقتناء عجول مًوجهة للاستهلاك مباشرة.