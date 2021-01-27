سطيف: إعطاء إشارة انطلاق عدة مشاريع تنموية ببلديات دائرة بني عزيز

قام والي ولاية سطيف، كمال عبلة، بزيارة عمل إلى بلديات دائرة بني عزيز، أين أعطى إشارة الإنطلاق لعدة مشاريع تنموية.

البداية كانت ببلدية عين السبت، أين أعطى الوالي إشارة الإنطلاق لمشروع الربط بالغاز الطبيعي لمنطقة عين الجوهرة لفائدة 510 مسكن.

كما تمت بالمناسبة معاينة المدرسة الإبتدائية الشهيد بوزيد بودورـ والوقوف على ظروف تمدرس التلاميذ، لاسيما عمليات الإطعام والتدفئة المدرسية.

المحطة الثانية كانت ببلدية بني عزيز، أين عاين الوالي مشروع إنجاز محطة تصفية مياه المنبع بمنطقة اولاد باديس.

وببلدية معاوية، اعطى إشارة إنطلاق مشروع إعادة الاعتبار للطريق البلدي رقم 300 الرابط بين الطريق الوطني رقم 77 ومعاوية.

كما تم إعطاء إشارة الإنطلاق لمشروع الربط بالغاز الطبيعي لمنطقة راس الدوار لفائدة 1050 مسكن .

وبالمناسبة عاين الوالي بعض المدارس الإبتدائية بالبلدية ووقف على ظروف تمدرس التلاميذ.

وشدد على إيلاء العناية اللازمة للمدرسة وإعطائها أكبر قدر من الإهتمام .

وتخللت مختلف محطات الزيارة مقابلات مع المواطنين، أين استمع لكافة انشغالاتهم ومشاكلهم، مؤكدا على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.