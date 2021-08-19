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قناة النهار

سطيف: إقتناء 11 محطة لتوليد الأكسجين بمبادرة من الغرفة الصناعية الهضاب

بقلم الأكسجين
سطيف: إقتناء 11 محطة لتوليد الأكسجين بمبادرة من الغرفة الصناعية الهضاب
الأكسجين
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