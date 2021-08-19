قناة النهار سطيف: إقتناء 11 محطة لتوليد الأكسجين بمبادرة من الغرفة الصناعية الهضاب بقلم الأكسجين نشر في 19 أوت 2021 - 12:40 الأكسجين شارك غرِّد 189 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974232 اقرأ أيضا فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟ قناة النهار 10 أوت تساؤلات: تسجيل 1203 إصابة و35 وفاة بكورونا خلال يوم واحد .. متى نثل إلى الذروة قناة النهار 31 جويلية محامي: فتنة ليبيا ليست بعيدة عن الجزائر..وكل من يتحالف مع يهـ.ودي فهو عدوي قناة النهار 18 أوت "فنانون يروون تفاصيل تلقيهم لـ.قاح كـ.ورونا.. "ماتخوفناش حفاظا على سلامة عائلاتنا قناة النهار 04 أوت