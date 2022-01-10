سطيف: إكتشاف حالة إصابة “بالإيدز” في المستشفى الجامعي

أكد مدير الصحة والسكان بولاية سطيف عبد الحكيم دهان، ان مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى سطيف، اكتشفت وجود حالة تظهر عليها أعراض داء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”

و قال مدير الصحة “للنهار أون لاين”، أن الحالة تتعلق بعامل مهني بمصلحة الجراحة العامة التابعة للمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور. الذي ظهرت عليه اعراض أشتبه فيها أنها أعراض فيروس كوفيد. ليتم توجيه المصاب إلى مصلحة الأمراض المعدية. لتبين التحاليل فيما بعد ان الشاب العامل المهني يحمل فيروس فقدان المناعة المكتسبة “أيدز”.

و أكد ذات المتحدث، أنه تم على الفور إتخاذ تدابير العزل واخضاعه للعلاج من طرف مصلحة الأمراض المعدية ومرض الأيدز. التي بدورها قامت بفتح تحقيق وبائي عن مصدر الاصابة كما هو معمول به في العالم. في حين طمأن الراي العام أن الوضع مسيطر عليه. و لم يتبين أي حامل آخر لفيروس داء المناعة المكتسبة من محيط المريض.

كما أشار مدير الصحة حكيم دهان، إلى أن هذا النوع من المرض كان مقلق في سنوات الثمانينات. اما اليوم فأصبح المريض يتعايش مع هذا المرض ويخضع للعلاج. كما أن الطب الحديث توصل الى كبح نسب العدوى إلى حد كبير.

وفي حديث آخر مع مسؤول على وحدة المراقبة الوبائية بمصلحة الوقاية وعلم الأوبئة بالمستشفى الجامعي البرفسور محنان عباس، عن سبب حمل و اصابة هذا العامل المهني بهذا الفيروس الخطير. أكد أن كل عمال الصحة معرضين في أي لحظة للخطر والعدوى. على غرار الأطباء الذين توفوا بكورونا. ورغم هذا لايزال الجيش الأبيض كله عزم في مواجهة ومجابهة الموجة الرابعة التي بدأ ناقوس خطرها يدق أمام ارتفاع عدد الاصابات لكوفيد بالمستشفى.

كما أضاف عباس، أن فيروس الأيدز خطير صحيح، الا أنه أقل فتكا من ذي قبل و أصبح يتعامل معه مثله مثل أمراض القلب أو أمراض التهاب السحايا و كل الامراض المعدية.

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