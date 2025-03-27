سطيف: إكتشاف ورشة سرية لتذويب وتدوير الأسلاك النحاسية المسروقة باولاد صابر

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري. شخصين متورطين في شراء وبيع واستعمال كوابل وأسلاك نحاسية مسروقة. بالإضافة كذلك إلى اكتشاف ورشة سرية في منطقة معزولة.

القضية تعود لاستغلال عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف لمعلومات. تخص نشاط مشبوه لشخصين بإحدى المناطق النائية المنعزلة التابعة لمنطقة أولاد صابر. حيث حولا مسكنيهما إلى ورشة إذابة وتدوير الأسلاك والكوابل النحاسية المسروقة. و بعد إطلاق عملية بحث مكثف مست المنطقة المذكورة. حيث تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهما والمكان المستغل لنشاطهما الممنوع.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم التنقل إلى عين المكان، حيث تم إكتشاف مستودع تم تحويله إلى مكان لتدوير النحاس. من خلال إذابته وتقطيعه مع العثور على مفرغة تحتل مساحة واسعة خارج المسكن. بها مخلفات الكوابل النحاسية والأسلاك الكهربائية من مختلف الأحجام والأنواع.

كما أن التنسيق مع مختلف المصالح المختصة، بينت التحريات أن كل تلك الكوابل مملوكة لمؤسسات وهيئات عمومية. تم سرقتها من أماكن متفرقة من الولاية مع احتمال جلبها من ولايات مجاورة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف. عن جنحة شراء و بيع واستعمال كوابل وأسلاك كهربائية مسروقة مملوكة للمؤسسات والهيئات العمومية.

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