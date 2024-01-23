سطيف: إكتشاف ورشة سرية لصناعة مـادة الشمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ولمان، من تفكيك ورشة سرية لصناعة مـادة الشمة وحجز آلة تعليب وتعمير مادة الشمة، آلة خلط، 7 أسطوانات للتغليـف، 520 كرطـون فـارغ، بالإضافة إلى 22200 كيس من مادة الشمة، بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات تقدر بـ 985 مليون سـنتيم.

العملية جاءت إثر تلقي معلومات مؤكدة مفادها قيام المسمى”ز ع” الساكن بدوار برباس بلدية عين ولمان ولاية سطيف، البالغ من العمر 27 سنة بصناعة مادة الشمة دون سند قانوني ، وحسب مصادر الدرك الوطني فإنه على الفور تم تشكيل دورية والإنتقال إلى عين المكان بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، اين تم تفتيش منرل المعني أين عثر على المحجوزات المذكورة آنفا.

بعد التحقيق مع المعني أكد أنه لا يحوز على أي وثيقة تخوله للقيام بهذا النشاط .