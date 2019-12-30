سطيف: إلتماس عام حبس نافذ مع غرامة مالية في حق رئيس المجلس الشعبي الولائي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عام حبسا نافذا مع غرامة مالية لرئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش.

وهذا بعد انتهاء دفاعه من المرافعة التي كانت تصب في مجملها ابعاد التهمة المتابع بها في قضية الحال أمام هيئة المحكمة.

وتبرئته من جنحة التزوير في وقائع وحيثيات مداولة رسمية لتنصيب الهياكل واللجان.

التي أصر عليها الدفاع على ان اركان الجنحة لم تقم بدليل تقارير أمنية تؤكد رفض المعارضين الافلانيين الالتحاق إلى قاعة المداولات بالطابق العلوي.

وهذا ما يفسر تصريح الموكل في محضر رسمي على غياب 27عضو عن المداولة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف اعترف في سؤال مباشر من قاضي الجلسة.

بأنه غيّر فعلا قاعة المداولات بقاعة أخرى من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي دون إذن من الولاية اواستدعاء رسمي لكل الاعضاء المعنيين بالمداولة.

وهذا ما يخالف المادة 288 من القانون الداخلي لتنظيم سير المجالس الولائية.

في حين اكتفى بالنداء على الاعضاء الموالين لحزبه فقط لاجراء التصويت بعيدا عن معارضة الأعضاء المحسوبين على حزب الافلان.

الأمر الذي دعمته المحكمة الادارية وصادق عليه مجلس الدولة ببطلان المداولة

كما أضاف نفس المتحدث على أن كل هاته القرائن لا تصب في مصلحة المتهم على ان الاعتراف سيد الأدلة إلى حين الفصل والنطق بالحكم يوم 13/01/2020 تبقى القضية للمتابعة.