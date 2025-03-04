سطيف.. إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في قضية لحوم البغال والحمير

شهدت محكمة سطيف اليوم الثلاثاء، وقائع محاكمة خمسة أشخاص، ويتعلق الأمر بكل من “ح أ”. “ح أ”.”س ع”. “س ك”.”ب ر”. المتابعين بتهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر .جنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري. جنحة استغلال منشأة بدون ترخيص.

وحسب مصادر “النهار”، فإن النيابة العامة التمست في طلباتها 5 سنوات حبسا نافذا للمهتمين الرئيسيين الثلاثة. وعامين لكل من الناقلين.

تعود وقائع القضية، إلى الإطاحة بعصابة تمتهن بيع لحوم الحمير والبغال الأسبوع الفارط. وهذا بناءً على معلومات تلقتها مصالح الأمن لولاية سطيف. والتي قامت بالترصد واقتفاء أثر باعة هاته اللحوم المفرومة إلى مطاعم وبيتزيريات المدينة. أين نصبت كمينا تمكنت على إثره من ضبط المتهمين في حالة تلبس بالجرم المشهود رغم محاولة هروب المتهمين وابداءهم لمقاومة رجال الأمن.

وتمثلت في محاولة إتلاف ثلاثة رؤوس حيوانات بغال وحمير. بالإضافة كذلك إلى العثور على بقايا عظام كثيرة توحي على عدد كبير من رؤس الحمير والبغال وأكياس من اللحم المفروم. ما يقارب القنطار موجه للاستهلاك البشري مع مخلفات موجودة في مذبح سري دون ترخيص متواجد بحي عين السفيهة.

كما أكّد نفس المصدر، أن قاضي الجلسة أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم 11 مارس، و تبقى القضية للمتابعة.

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