سطيف: إلغاء الرخص الإستثنائية للتنقل.. وغرامات مالية للممتنعين عن إرتداء الكمامة

أمر والي سطيف محمد بلكاتب بإلغاء الرخص الإستثنائية للتنقل، بعد فرض الحجر الجزئي على عدة بلديات من الولاية.

وأضاف الوالي خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع السلطات المحلية ورؤساء الدوائر واللجنة الأمنية، أن قرار رخص التنقل يستثنى منه أصحاب المصانع والمطاحن، ومصنع الإسمنت، كما تلغى رخص التنقل للمقاولين.

من جهته أمر الوالي كل المصالح الأمنية بالتطبيق الصارم للحجر لتقليص الإصابات، مؤكدا أن الفيروس ينتقل عبر الأشخاص بقوة.

كما أعطى الوالي تعليمات صارمة لكل من رئيس الأمن الوطني وقائد الدرك بالتطبيق الصارم للغرامة المالية لكل من لا يرتدي كمامة في الشارع.

وتابع الوالي قائلا خلال الاحتماع: ” نحن لا نريد الحجر من أجل الحجر هذه المرة سنضرب بقوة كل من يخالف قرارات الدولة فيما يخص الحجر”.

كما أمر الوالي بتوقيف عقود الزواج في البلديات، وأكد أنه حتى وإن كان الزواج عرفيا يقدم صاحب العرس إلى سيد وكيل الجمهورية.