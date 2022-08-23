سطيف.. إلغاء الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي تضامنا مع عائلات ضحايا الحرائق

أصدر والي ولاية سطيف، اليوم الثلاثاء، قرارا، يقضي بإلالغاء الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي.

ويأتي هذا القرار، تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق الأخيرة التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وجاء في البيان، “إنه على إثر الفاجعة الأليمة التي ألقت بمواطنينا ومواطني العديد من ولايات الوطن جراء الحرائق المندلعة مؤخرا، والتي خلفت بكل أسف العديد من الضحايا والمصابين فإنه تقرر إلغاء الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي .”

وأضاف البيان:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم السيد والي الولاية بخالص التعازي العائلات الضحايا سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان مع تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين .”

وللإشارة، كان هذا المهرجان مقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أوت 2022 .