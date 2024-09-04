سطيف: إمرأتان ضمن شبكة لترويج المخدرات وحجز 3 كلغ بصالح باي

تمكنت مصالح أمن دائرة صالح باي جنوبي ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة إجرامية. تتكون من أربعة أشخاص من بينهم إمرأتان، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. تتراوح أعمارهم بين 27 و43 سنة مع حجز قرابة 3 كيلوغرام ونصف من الكيف المعالج.

العملية قام بها عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة صالح باي، بعد استغلال معلومات متعلقة بنشاط شبكة إجرامية تضم إمرأتين تنشط في مجال نقل وبيع المخدرات (كيف معالج) بين ولاية حدودية غربية وولاية سطيف بواسطة سيارة سياحية.

وعليه تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف السيارة والمشتبه فيهم بعد عدة عمليات تتبع وترصد والعثور على كمية من المخدرات. بوزن إجمالي قدر بـ 03 كلغ و 300 غرام من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل هيكل مركبته من نوع مرسيدس.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيهم. حيث تم حجز كمية من المهلوسات قدرت بــ 73 وحدة. وبعد استكمال إجراءات التحقيق قدمت الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان. عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع.