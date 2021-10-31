سطيف .. إنتعاش السياحة الحموية مع إقتراب فصل الشتاء

تعتبر السياحة الحموية والعلاجية في الجزائر من أهم الفروع التي تملك منها الجزائر إمكانيات هائلة. تسمح بتطويرها وتفعيلها في البلاد.

ويعتبر هذا النوع من السياحة مهم جدا في السوق الدولية وذلك لأن المناطق الحموية موجودة في مناطق محددة في العالم.

توجد في الجزائر عدة مناطق بها ينابيع معدنية طبيعية وحمامات رملية تتجاوز درجة حرارتها 72 درجة مئوية، تساعد على علاج الكثير من الأمراض الجسمية والنفسية ومن جهة تبحث فيها عن السياحة.

ومن بين الأماكن التي تساعد السياحة نذكر حمام دباغ في ولاية ڤالمة، حمام بوحنيفية الموجود في معكسر، حمام الصالحين الذي يقع في ولاية بسكرة، حمام ربي في ولاية سعيدة.

ومن بين العدد الكبير من الحمامات، نجد كذلك حمام ريغة في عين الدفلى، حمام بوغرارة في تلمسان، مركب زلفانة في غرداية، حمام السخنة و الڤرڤور بولاية سطيف وحمام الصالحين في ولاية خنشلة.

بالإضافة إلى حمام ملوان في البليدة والتلاغمة وبني هارون في ميلة والحمامات الرملية بولايات جنوبنا الكبير.

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