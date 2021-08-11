سطيف: إنطلاق القافلة التضامنية الأولى لفائدة المتضررين من حرائق تيزي وزو

أشرف والي ولاية سطيف كمال عبلة، اليوم الأربعاء، على إنطلاق القافلة التضامنية الأولى للولاية لفائدة المتضررين من حرائق تيزي وزو.

وقال الوالي في تصريحات صحفية، أن هذه القافلة لن تكون الأولى والأخيرة، وتحمل الكثير من المعدات الطبية و الغذائية.

كما قدّم تشكراته للمحسنين على هذه الهبة التضامنية لمؤازرة المتضررين، مشيدا في نفس الوقت بالتكافل الإجتماعي والتضامني الذي يميز سكان ولاية سطيف.