سطيف: إنطلاق المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا لمديري المؤسسات التكوينية

أشرف اليوم الأربعاء، والي ولاية سطيف، كمال عبلة، على مراسم إنطلاق المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا لمديري المؤسسات التكوينية.

ورافق الوالي بالافتتاح الذي تم بمعهد التكوين والتعليم المهنيين بتبينت، مدير ديوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

ويشارك في المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا لمديري المؤسسات التكوينية 173 مترشح لـ 9 ولايات.

وتم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإجراء هذه المسابقة في ظروف حسنة مع احترام صارم لتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت، اليوم الاربعاء، على مستوى المعاهد الجهوية للتكوين و التعليم المهنيين المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا على مستوى القطاع.

وقد أشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، بن فريحة هيام، على عملية تسليم اظرفة الأسئلة الخاصة بالامتحان.

وسيتم تعيين الناجحين بمناصب مدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني، مدير معهد التعليم المهني، مدير مركز التكوين المهني والتمهين.