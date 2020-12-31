سطيف: إنقاذ عائلة من 5 أفراد من الموت إختناقا بالغاز ببلدية عين آزال

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية سطيف صبيحة اليوم من إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من موت محقق بعد إستنشاقهم للغاز.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فإن الغاز منبعث من مدفأة المنزل الكائن بمشتة الشوال التابعة لبلدية عين أزال.

وحسب مصادر النهار “أون لاين” فإن الأمر يتعلق بإمرأة 70 سنة وأخرى 30 سنة رفقة رضيعها 24 شهرا.

كما تم العثور على إمرأة ثالثة 33 سنة ورضيعها 12 شهرا، حيث قدمت لهم الإسعافات والأكسجين لانعاشهم.

فيما تم نقل جميع المصابين إلى المؤسسة الاستشفائية “يوسف يعلاوي” ببلدية عين أزال.