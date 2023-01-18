سطيف.. إنقاذ عائلة من 7 أفراد إثر استنشاقهم غازات سامة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد إثر استنشاقهم غازات سامة. كما أضحت المصلحة، أن الحادث وقع على الساعة الخامسة والنصف صباحا في حي 308 مسكن عين الرمان بلدية أولاد صابر شرق سطيف.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن العائلة استنشقت غازات الاحتراق السامة المتسربة من القنوات الخاصة بالمدفأة في شقتهم. ويتعلق الأمر بالوالدين 52 و40 سنة، وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة.

ودعت من جهتها، المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر من مخاطر القاتل الصامت.

وأوضح المصدر ذاته، أنه على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، والمتعلقة بهبوب رياح قوية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة في أغلب ولايات الوطن، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة والحذر، من مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف تجهيزات التدفئة وإتباع النصائح والإرشادات.

كما أوصت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين بتجنب الغلق المحكم و العشوائي لمنافذ التهوية.

ومن جانبه، وجه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، نداء إلى الشعب الجزائري، بعد ارتفاع عدد ضحايا الغاز. خاصة خلال آخر 24 ساعة والتي تم خلالها تسجيل حصيلة وفيات ثقيلة.

وقال وزير الداخلية “شيء مؤسف للغاية أن نقف عند هذا الرقم المرعب من الضحايا. رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها للوقاية من مخاطر الغاز إلا أننا مازلنا نسجل وفيات وحالات اختناق”.

وأضاف إبراهيم مراد “أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة. هناك العديد من الضحايا من مختلف الاعمار”.

وتابع وزير الداخلية “نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز. كما يجب أن نكثف من الحملات التحسيسية”.