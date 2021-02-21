سطيف: إنقاذ عائلتين من موت محقق بعد انهيار جدار إبتدائية.. والوالي يعيد إسكانهم

إهتزت مدينة سطيف، ليلة أمس، على وقع إنهيار جدار ضخم يفصل بين مؤسسة تربوية وسكنات حي الأقواس باب بسكرة في سطيف.

وتسبب إنهيار الجدار في إنهيار جدران وأسقف السكنات ما جعل العائلتين تفر بجلدها من موت محقق.

وأكد السكان “للنهار”، أن سبب الحادثة يعود للترميمات التي استحدثتها البلدية، في الإبتدائية المجاورة لسكناتهم المهددة بالإنهيار.

وحمّل السكان المسؤولية لتقاعص المسؤولين المحليين في ترحيلهم، رغم إصرارهم الدائم في إنقاذهم قبل حدوث أي مكروه.

وأكد الوالي “للنهار”، أنه أعطى تعليمات صارمة بغلق كل البنايات التي تشكل خطرا على حياة المواطن.

كما أمر الوالي بإجلاء العائلات المتضررة فورا، وأمر رئيس دائرة سطيف بمنح العائلتين المتضررتين سكنين لكل واحد منهما.