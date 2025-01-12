سطيف.. إنقاذ عشريني من الموت اختناقا بالغاز

تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف أمسية اليوم على الساعة 18:56 لحادث تسمم منزلي بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، في شقة بعمارة سكن جماعي بحي الهضاب، ببلدية ودائرة سطيف.

خلف الحادث تسمم شخص واحد وهو شاب يبلغ من العمر 22سنة كان لوحدة في المنزل، أصيب باضطراب في الادراك، ضيق في التنفس، تم إسعافه و نقله إلى استعجالات المستشفى الجامعي المحلي.

ساهم -بشكل كبير جدا- كاشف غاز أحادي أوكسيد الكربون -الذي تم تركيبه في الشقة- في الإنذار عن انبعاث هذا الغاز السام، والذي انتبه لصوته القوي الجيران وهم من قاموا بالإبلاغ، بعد عدم استجابة من كان في المنزل عند طرقهم للباب عدة مرات.