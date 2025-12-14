سطيف: إنقاذ 3 أشخاص جوالة كانوا تائهين في جبل بابور

أفاد بيان للحماية المدنية بسطيف صباح اليوم، عن تمكن مصالحها وبعد رحلة بحث، من العثور على 3 أشخاص شباب جوالة كانوا تائهين في الساعات الاولى من ليلة البارحة.

واشار البيان ذاته إلى أن فرق الحماية المدنية لوحدة بابور بقيادة رئيسها الليلة الماضية شاركت في عملية البحث عن ثلاثة أشخاص شباب. بجبل بابور بلدية ودائرة بابور أقصى شمال سطيف.

وكللت مجهودات وتعاون وتنسيق كل المشاركين في حدود الساعة 20 و30 دقيقة من العثور على الشباب الثلاثة. بدوار بني بزاز، أحدهم كان مصابا في الرجل والمعصم والرأس. والثاني يعاني من تعب شديد والثالث غير مصاب. تتراوح أعارهم بين 17 و18 سنة.

وتم إسعاف المصابين ثم نقلهم إلى إستعجالات العيادة الصحية بابور على الساعة: 22و45 د لتلقي الفحوصات والعناية اللازمين.

وأشرف على العملية رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، قائد الثكنة العسكرية لجوادة، فرقة الدرك الوطني، عناصر الغابات، مجموعة من شباب المنطقة (مرشدين).

كما حذرت الحماية من مخاطر مثل هذه الجولات لغير الرياضيين المتخصصين حفاظا على سلامة الأشخاص.

