سطيف.. إنقاذ 3 قُصّر عالقين في جبل بابور

تمكنت نجدات وحدة الحماية المدنية بابور مدعمة بأخرى من عين الكبيرة وفرقة الاستطلاع والإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية سطيف GRIMP19 ، من أنقاذ 3 أشخاص عالقين في جبل بابور بناحية بني بزاز بالمكان المسمى سيقي بلدية بابور أقصى شمال سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم الوصول إلى الفتية الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 16سنة، حيث تعرض أحدهم لخدوش خفيفة. نتيجة حادث السقوط والانزلاق في المنحدر، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة. ليتم نقلهم إلى العيادة الصحية بابور لتلقي العلاج اللازم.

وتمت العملية بتسخير 18عنصرا للحماية المدنية، شاحنة للتدخل وسيارتين للإسعاف بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الشعبي وعون مصالح الغابات.

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