سطيف: إنقاذ 6 أفراد بعد الاختناق بالغاز

تمكنت عناصر المناوبة لوحدة الحماية المدنية بني عزيز، من إنقاذ ستة أفراد في مسكنهم بقرية 8ماي 1945 شرق سطيف.

ويتعلق الامر بكل من الأب والأم 48و42سنة والأبناء الأربعة (21سنة، 17سنة، 8سنوات و5سنوات).

وذلك في حادث منزلي جراء استنشاق غازات الاحتراق السامة التي كانت تطرحها المدفأة في وجود انسداد في مدخنة العمارة.

وغفل رب الأسرة -عند إعادة تشغيل المدفأة- عن نزع الإنسداد الذي وضعه داخل المدخنة بعد قيامه ببعض أشغال الصيانة والدهن.

ولاحظ بعد عودته للمنزل أن أفراد العائلة بحالة غير عادية (دوار، نقص في الادراك، فقدان التوازن)، انتبه لنفوق عصفور بقفصه.

فسارع إلى فتح النوافذ لتهوية الشقة وابلغ مصالح الحماية المدنية، التي التحقت بمكان الحادث.

وتم اسعاف وإجلاء كل المصابين إلى استعجالات العيادة الصحية المتعددة الخدمات بني عزيز.