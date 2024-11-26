سطيف.. إنقاذ امرأة ورضيعها في حريق شقة بالعلمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الثلاثاء من إخماد حريق اندلع بشقة في العلمة بولاية سطيف.

وتدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية بالعلمة، بعد عصر اليوم، في حدود الساعة 15:45 لإخماد حريق شقة بالطابق الثاني لعمارة سكنية بحي 250 مسكناً.

حيث تم إسعاف ربة البيت ورضيعها، نتيجة تعرضها لضيق في التنفس بسبب الدخان.

ونجحت المصالح ذاتها من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار خارج غرفة النوم إلى باقي حجرات الشقة.

وتسبب الحريق في إتلاف كل أغراض غرفة النوم مع تشوه باقي أجزاء الشقة بآثار الدخان.