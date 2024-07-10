سطيف: إنقطاع الكهرباء في هذه البلديات

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء بولاية سطيف عن تسجيل إنقطاع في التيار الكهربائي بسبب الصيانة.

وكشفت مديرية سونلغاز التوزيع في سطيف، بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي في عين زادة ببلدية عين أرنات، بسبب أعمال صيانة الشبكة الكهربائية. وذلك يوم الخميس 11 جويلية 2024 ، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الزوال.

كما شددت المديرية أنه ونظرا لأهمية هذه الأعمال لتحسين جودة الخدمة. نأمل من جميع المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة وتحضير الاحتياجات الضرورية خلال هذه الفترة. كما اعتذرت مديرية سونلغاز التوزيع سطيف عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا الانقطاع المؤقت.