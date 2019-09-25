سطيف..  إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة عزيز طاهير

أنهي اليوم الأربعاء مهام طاهير عزيز من على رأس مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف.

وحسب معلومات تحوز النهار اونلاين عليها فقد تم تعيين برئيس مصلحة التربية البدنية بذات المديرية لحسن لعجاج.

والذي أسندت له المهام اليوم بمقر الولاية بحضور والي الولاية والسلطات الأمنية والمدنية وحسب مصادر النهار اون لاين.

فان هذا الأخير طالته اشاعات كثيرة واثير لغط كبير حول توقيفه بعد قضية الوفاق واطاحته برئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار بعد قبوله للاستقالة.

والاعلان عن شغور منصب رئيس نادي وفاق سطيف نزولا عند مطالب الأنصار.

وهذا ما جعل حسان حمار يحمل اسفاره الى العاصمة ويشتكيه الى وزير الشباب والرياضة برناوي الذي وعد بابعاده من راس الرياضة بسطيف.

إلا أن شفاعة والي الولاية بلكاتب محمد أمام الوزير جعلت أيامه كمدير تطول إلى ان جاء خبر إقالته اليوم.