سطيف.. إيداع المتسبب فى حادثة دهس 5 أشخاص الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين لكبيرة بسطيف، بإيداع الشخص المتسبب في حادثة دهس 5 أشخاص بينهم متوفي في حي طنجة ببلدية عموشة بسطيف، حسب ما بيان ذات المحكمة.

وجاء في البيان، أنه بتاريخ. 28 افريل 2023 قام شخص بدهس خمسة اشخاص ولاذ بالفرار وتسبب ذلك في وفاة شخص واصابة الباقي بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تقديم المشتبه فيه امام النيابة اليوم 30 افريل 2023 وتمت احالته علة قاضي التحقيق بجرم القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي وأمر قاضي التحقيق بايداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption