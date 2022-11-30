سطيف: إيداع تاجر رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في مواد غذائية

أصدرت محكمة سطيف أمرا بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت عن طريق إجراء المثول الفوري. في قضية “مضاربة غير مشروعة في مواد غذائية ذات استهلاك الواسع”.

وحسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. فقد توبع المتهم (آ.ر.م) بجنحة “المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين. وإخفاء سلع يهدف إلى إحداث ندرة في السوق وجنحة الوضع للبيع لمواد فاسدة صالحة للاستهلاك البشري. و ذلك عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية”.

واستنادا لذات الوثيقة، فإن العملية تندرج في إطار مواصلة مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. مشيرة إلى أن القضية قد تم تأجيلها إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وذكر نفس المصدر بأن “قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021. ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة”.