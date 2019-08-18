سطيف: إيداع ستيني الحبس المؤقت بتهمة التحرش والفعل المخل بالحياء على معوقة ذهنيا

أودع قاضي التحقيق بمحكمة سطيف اليوم الحبس المؤقت المتهم بالتحرش والفعل المخل بالحياء على شخص غير قادر عقليا ونفسيا.

وحسب مصادر النهار اونلاين كيّفت القضية من جناية الإغتصاب وانتهاك عرض إلى جنحة الخطف والتحرش بشخص غير قادر عقليا ونفسيا.

وتعود تفاصيل القضية ليوم الرابع من عيد الأضحى أين عرض شخص يبلغ من العمر64 سنة على معوقة الركوتب معه بسيارة.

فركبت معه علما انها كانت تحمل دلو ماء ليوصلها لحي 500 مسكن بسطيف الذي تقيم به ، ليغيب بها فترة من الزمن

لتخرج عائلة المعوقة رفقة أهل الحي للبحث عنها، لتقر اختها الصغرى مشاهدتها تركب في السيارة مع جارهم

وفي المساء عاد بها الجار متحججا انه وجدها، أين قام شجار بين خالة الطفلة وأختها، قام بدهس الخالة وكسرذراع البنت.

لترفع خالة المعوقة شكوى امام الجهات الامنية، بتهمة الإعتداء على معوقة .