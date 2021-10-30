سطيف: إيداع مدير إبتدائية الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان عن مجلس قضاء سطيف إيداع مدير ابتدائية الواقعة بحي 360مسكن بعين ولمان الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة.
وهذا بعدما وجهت له تهمة ارتكاب جنحة فعل مخل بالحياء من طرف وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ضد قاصر لم تتجاوز ال 9 سنوات.
وفي هذا السياق، تعود تفاصيل القضية الى يوم سماع المتهم من طرف مصالح الامن الحضري الأول بعين ولمان بعد تقدم ولي القاصر بشكوى رسمية ضد مدير الإبتدائية بتهمة الاعتداء على ابنته بفعل مخل بالحياء. مرفوقا بشهادة طبية ليتم بعدها تحديد موعد المثول امام مكتب وكيل الجمهورية فور عرض ملفه على النيابة.
بالمقابل و حسب مصادر النهار اونلاين فان المتهم نقض إلتزامه بالمثول امام مكتب وكيل الجمهورية واختفائه عن الأنظار لأكثر من أسبوع.
الامر الذي جعل وكيل الجمهورية يصدر أمر “القبض والإحضار” موجهة إلى مصالح الشرطة القضائية التي تمكنت من توقيفه صبيحة أول أمس بالقرب من منزله واقتدائه على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.
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سطيف: تسمم 23 شخصا في وليمة عرس بحي بوخبلة بالعلمة
إستقبلت الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير لمدينة العلمة ولاية سطيف صبيحة اليوم، 23 شخصا في حالة تسمم غذائي.
مصادر “النهار” أكدت أنه تم إحضار في حدود الساعة 6 صباحا، 23 شخصا، أصيبو بحالة تسمم غذائي، في وجبة عشاء لعرس بحي بوخبلة.
بالمقابل عاش المستشفى حالة طوارئ حقيقية. بعد ان ركنت العشرات من السيارات بشكل سريع ومفاجئ. بسبب شعور المصابين بآلام حادة على مستوى البطن وكذا الغثيان المصحوب بدوران في الرأس. الأمر الذي تسبب في هستيريا جماعية لكثرة المصابين مع مرافيقهم و جيرانهم.
من جهته أكد مسؤول بالمؤسسة الصحية، أنه تم تسريح كل المصابين، بعد 5 ساعات. أين أشرف الفريق الطبي المناوب على إخضاع الجميع للتحاليل الطبية وحقنهم بمسكنات الآلام .
وفي سياق متصل أقدم مدير المناوبة على إبلاغ السلطات الوقائية المتواجدة بنفس الدائرة قصد التوجه الى منزل العرس لأخذ عينات عن مكونات الوجبة. مع تمكينهم بسجل اسماء المصابين وعنوانهم لتسهيل عملية تحديد أسباب التسمم الجماعي.
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