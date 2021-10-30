سطيف: إيداع مدير إبتدائية الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان عن مجلس قضاء سطيف إيداع مدير ابتدائية الواقعة بحي 360مسكن بعين ولمان الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة.

وهذا بعدما وجهت له تهمة ارتكاب جنحة فعل مخل بالحياء من طرف وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ضد قاصر لم تتجاوز ال 9 سنوات.

وفي هذا السياق، تعود تفاصيل القضية الى يوم سماع المتهم من طرف مصالح الامن الحضري الأول بعين ولمان بعد تقدم ولي القاصر بشكوى رسمية ضد مدير الإبتدائية بتهمة الاعتداء على ابنته بفعل مخل بالحياء. مرفوقا بشهادة طبية ليتم بعدها تحديد موعد المثول امام مكتب وكيل الجمهورية فور عرض ملفه على النيابة.

بالمقابل و حسب مصادر النهار اونلاين فان المتهم نقض إلتزامه بالمثول امام مكتب وكيل الجمهورية واختفائه عن الأنظار لأكثر من أسبوع.

الامر الذي جعل وكيل الجمهورية يصدر أمر “القبض والإحضار” موجهة إلى مصالح الشرطة القضائية التي تمكنت من توقيفه صبيحة أول أمس بالقرب من منزله واقتدائه على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.

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