أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان الإبتدائية بولاية سطيف، ممون مستشفى محمد بوضياف بالمواد الغذائية والخضر والفواكه الحبس الاحتياطي.

وقد تم توجيه للمدعو “ص –م” تهمة ابرام صفقات مشبوهة، وذلك بعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة البحث والتحري للأمن الوطني.

وبهذا الإجراء يلتحق المموّن بمديرة المستشفى لعين ولمان بعد ها ايداعها الحبس المؤقت منذ أسبوعين تقريبا.

وشهد القطاع الصحي لولاية سطيف في الأيام الأخيرة تفجير عدة قضايا فساد، استدعت التحقيق فيها ومحاسبة المخالفين.

حيث تم ايداع كل من مدير المستشفى الجامعي للولاية الحبس المؤقت، ومديرة مستشفى عين ولمان، وكذا المقتصد بقضايا تتعلق بالفساد.