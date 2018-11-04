سطيف.. احتجاج عشرات من مواطني دوار بن ذياب مطالبين توفير ضروريات الحياة

احتج العشرات من سكان دوار بن ذياب، بما فيه عرش أولاد بونشادة ، السرارية، الصوالح، الدوار الكبير، الخلف، العجيج، التابع لبدية قجال ولاية سطيف أمام مقر البلدية مطالبين السلطات المحلية ووالي الولاية بالتدخل العاجل.

وذلك من أجل تزويد الدوار بضروريات الحياة من شبكة الطرقات إلى الغاز الطبيعي و قنوات الصرف الصحي ناهيك عن المياه الصالحة للشرب التي لا تصل الى الحنفيات الا نادرا.

وحسب المصرحين لـ “النهار أون لاين” فإن القطرة التي أفاضت الكأس هي ظروف المتمدرسين الكارثية في ظل غياب المدارس ما يجعل التلاميذ يتنقلون مسافات كبيرة وسط الأوحال بأحذية بالية هروبا من الاكتضاض الموجود بالحافلة الوحيدة المخصصة للنقل المدرسي من طرف البلدية.

ومن جهة أخرى عبر السكان عن استياءهم من الوعود الكاذبة التي تتخل كل حملة انتخابية بتزويد المنطقة بضروريات الحياة لاسيما العيادات الصحية التي لا تتوفر بها ادنى الخدمات الصحية.

ومن جهة البلدية التي اكد رئيسها لـ”النهار اون لاين” عبر الهاتف انها غائبة عن مقر البلدية بسبب مهمته إلى والي ولاية سطيف لنقل انشغالات المواطنين.

معبرا في نفس الوقت أن مطالب السكان شرعية لكن الأمر يتجاوز استطاعة ميزانية البلدية في الكثير من النقاط وهو يسعى لجلب المزيد من التنمية الى بلديته.

رغم ان هناك العديد من الاصلاحات التي سجلت على مستويات اصلاح الدوار في المجلس الحالي الا ان الاجراءات المعمول بها في تسيير شؤون الصفقات العمومية تبقى تترنح لدى المراقب المالي الذي يراقب بدوره اكثر من 192بلدية ما يجعل كلام المسءولين مع المواطنيين محل شك وشبهة.