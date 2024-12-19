سطيف.. اختفاء الطفلة “سندس” في ظروف غامضة ببلدية معفر

اختفت الطفلة “سندس” من بلدية معفر جنوب سطيف، في ظروف غامضة، منذ صبيحة اليوم الخميس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الطفلة سندس تبلغ من العمر 13 سنة. خرجت من بيتهم العائلي صبيحة اليوم وهي مفقودة منذ السابعة صباحا.

وأكدت عائلة الطفلة أنها كانت ترتدي لباسا رياضيا أبيض، وتحمل حقيبة ظهر وردية اللون وهاتفاً من نوع “جلاكسي a7”.

وتناشد عائلة الطفلة سندس كل من رآها أو لديه أي معلومات عنها، أن يتصل بالعائلة أو بأقرب مركز أمني.