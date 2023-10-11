سطيف.. اختناق 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

تعرض ثلاثة (03) أشخاص لبداية اختناق، جراء استنشاق غازات محتراقة منبعثة من مرجلة المنزل على مستوى حي تليجان بلدية ودائرة سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت اسعافاتها على الساعة 12سا33د، من أجل إسعاف 03 أشخاص لهم بداية اختناق. استنشقوا غازات محتراقة منبعثة من مرجلة المنزل على مستوى حي تليجان بلدية و دائرة سطيف.

كما أشار المصدر نفسه أن الضحايا يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس. تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.