سطيف: ارتفاع عدد المصابين في حادث اصطدام حافلتين إلى 25

ارتفعت حصيلة المصابين في اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين، بالطريق الوطني 77 أ، كعوان، بلدية قلتة الزرقاء، بسطيف إلى 25.

وتدخلت فرق النجدة التابعة للوحدة الثانوية العلمة مدعمة بعناصر من الوحدة الرئيسية سطيف والوحدة الثانوية بئر العرش يحادث مرور مميت.

وأسفر الحادث عن وفاة إمرأة بالعقد الخامس، وإصابة 25 شخصا بجروح، حيث تولت فرق النجدة إسعاف ونقل الضحايا لمستشفى العلمة.

وكانت الحصيلة الأولية للحادث الذي وقع، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة والنصف، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، للتدخل في هذا الحادث.