سطيف.. ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 17 والوالي يتفقد المصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار غاز الذي وقع أمس الجمعة، في بناية وسط مدينة سطيف إلى 17 جريحا.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة في بيان لها أن عدد المصابين ارتفع إلى 17 شخصا. تتراوح أعمارهم بين 25 و 65 سنة منهم 03 في حالة خطيرة.

كما تم نقل كل المصابين إلى المستشفى الجامعي سطيف، حسب ذات البيان.

جدير بالذكر أن البناية تتكون من طابقين أرضي وأربع طوابق علوية، تتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع.

من جهتها سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 7 سيارات إسعاف و 3شاحنات تدخل بكامل طواقمها، فيما لا تزال العملية جارية يضيف البيان.

من جهة أخرى، تنقل والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي، الى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتابع عن كثب عملية التكفل الصحي بهم، حسب بيان الولاية.

كما قام ذات المسؤول بمعاينة موقع الحادث واطلع على الأضرار المادية التي لحقت بالمرآب.