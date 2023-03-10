سطيف.. اصابة 9 اشخاص اثر حادث مرور شرق مدينة العلمة

خلف حادث اصطدام سيارة تجارية بأخرى سياحية بوجو207، بحي قوالي مع طريق الشواوات شرق مدينة العلمة ولاية سطيف إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة ليست بالخطيرة.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، التي تدخلت فرقها “وحدة العلمة” بعد غروب يوم هذا الجمعة، على الساعة 19و00د فلقد اكدت ان اعمارهم تتراوح بين 3سنوات و65 سنة.

والذين تم اسعافهم ونقلهم إلى استعجالات مستشفى الخثير صروب بالعلمة.

كما أكد نفس المصدر، أنه تم تسجيل نهار اليوم كذلك 4 حوادث مرور أخرى بنواحي بلديات عين آزال، القلتة الزرقاء، بازر الصخرة، الطاية، خلفت إجمالا إصابة 9 أشخاص آخرين بأضرار متفاوتة، معضمهم شباب.