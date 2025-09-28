سطيف: اصطدام حافلة لنقل التلاميذ وسيارة نفعية يخلف 3 إصابات

تدخلت، صبيحة اليوم الأحد، على الساعة 7:42 سا فرق الحماية المدنية لوحدة بني عزيز بقيادة رئيسها لحادث تصادم خفيف بين حافلة لنقل التلاميذ وسيارة نفعية. مع انقلاب جانبي لسيارة تجارية على الطريق الوطني رقم 77 أولاد معيزة. بلدية الدهامشة دائرة عين الكبيرة شمال شرق سطيف.

وتم إسعاف ثلاثة أشخاص كانت إصاباتهم خفيفة وإجلائهم إلى استعجالات مستشفى بني عزيز.

ويتعلق الأمر بكل من تلميذة، سائق السيارة الأولى وسائق السيارة الثانية. دون إصابة باقي التلاميذ (للطور الثانوي) الذين كانوا على متن الحافلة وسائقها. التي كانت متجهة من قرية أولاد سي هلال إلى مركز بلدية الدهامشة.