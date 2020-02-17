سطيف.. اغماء طالبات بالجملة أثناء حصة التربية الإسلامية بثانوية ببوعنداس

شهدت ثانوية الطاهر أرغيب بالفترة المسائية اليوم الإثنين، اغماء 16 طالبة.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” فإن سبب الإغماءات يعود إلى ظهور علامات المس على احدى الطالبات أثناء قراءة أستاذ مادة التربية الإسلامية لآيات من القرآن الكريم.

لينتشر بعد ذلك الذعر إلى باقي الطالبات ما أدى إلى سقوطهن الواحدة تلوى الأخرى ما استدعى طلب الأستاذ للحماية المدنية التي تدخلت على جناح السرعة.

ليتم نقلهن إلى مستشفى بوعنداس لتلقي الإسعافات الأولية في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات القضية.

تجدر الإشارة ان العديد من أولياء الطالبات حسب نفس المصدر طالبوا السلطات الأمنية بعرض بناتهم على راقي شرعي.