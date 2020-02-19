سطيف: الأطباء بعين ولمان يستنكرون العنف اللفظي والجسدي الممارس عليهم أثناء تأدية وظيفتهم

احتج اليوم، الطقم الطبي والشبه طبي، لعيادة متعددة الخدمات ” أحمد عورة ” بعين ولمان جنوب ولاية سطيف.

الاحتجاج جاء تنديدا لما وصل إليه حال الطبيب الذي يهان من طرف المواطن بأشكال مختلفة يصل في الكثير من الأحيان إلى حد الضرب.

ناهيك عن السب والشتم اللذان أصبحا من يوميات العمال بالعيادة الصحية سيما من جانب المسبوقين القضائيين، الذين باتت سلوكياتهم تخرج عن السيطرة.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان ليلة البارحة كانت القطرة التي أفاضت الكأس وهذا بعدما إنهال أحدهم ليلة أمس بضرب المبرح لطبيبة مناوبة.

وقام المعتدي بقلب مكتب طبيبة مناوبة رأس على عقب وكسر كل الزجاج الموجود بالمكتب والنوافذ.

قبل أن يتم القبض عليه من طرف أعوان الأمن الذين استماتوا في محاولة إخضاعه دفاع على الطبيبة وانقاذها من بين يده.

وحسب نفس المصادر، فان الطبيبة دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لانتكاسة شديدة بحكم أنها حامل.

نقلت على جناح السرعة الى مستشفى محمد بوضياف واخضاعها تحت العناية المركزة.

وذلك بنفس الجناح التي تقبع فيه زميلتها الطبيبة التي تعرضت هي الأخرى بحر الأسبوع الفارط، الى لكمات مواطن جعلتها طريحة فراش المستشفى إلى حد الساعة.