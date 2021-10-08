سطيف: الأمن يحجز نصف مليون وحدة من المفرقعات

تمكن الأمن الحضري الثالث بدائرة العلمة ولاية سطيف، من حجز ما يناهز نصف المليون وحدة من المفرقعات التي دخلت إلى التراب الوطني عن طريق التهريب.

وحسب البيان، فإن الكمية كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية، مع توقيف صاحبها على مستوى سوق “دبي” وسط مدينة العلمة. وتندرج العملية ضمت مساعي أفراد الشرطة الرامية إلي التصدي لانتشار مختلف أنواع المواد الخطرة على غرار المفرقعات. والتي عادة ما تشكل خطرا على مستعمليها.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp