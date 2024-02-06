سطيف: الأمن يشنّ حربا على عصابات الأحياء ويوقف مروّج المخدرات

أوقف عناصر الأمن الحضري السابع بسطيف نهاية الأسبوع المنصرم. شخصا يحوز على كمية من المهلوسات والمخدرات بغرض البيع.

العملية جاءت بناء على نشاط إستعلامي ميداني لعناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بسطيف. حول شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 27 سنة يروج المخدرات و المهلوسات بحي 200 مسكن “برارمة السعيد”، على إثر ذلك تم تشكيل فوج تدخل تمكن من توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة 39 غرام من المخدرات من نوع الكيف المعالج على شكل قطع مهيأة للترويج إضافة إلى 73 كبسولة دواء مهلوس وأدواء قطع يستعملها في تهيئة الممنوعات.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي أنجز ضد المشتبه فيه عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع. قدم بموجبه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سطيف.

كما أكدت مصادر مطلعة “للنهار” أن الأمن الحضري السآبع تدخل في الكثير من المرات لمحاربة إنشار طاهرة مرافقة الشباب للكلاب المدربة أمام الثانوية و المؤسسات التربوية. وكذا محاربتهم لظاهرة إنشار قيادة بعض المراهقين للدرجات النارية برعونة دون مراعات السلامة المرورية. خاصة وسط حي 300 مسكن. الأمر الذي لقى استحسان كبير وسط السكان.