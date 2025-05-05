سطيف: الأمن يطيح بعصابة “الأسيد والكاڤول” في ظرف وجيز

في عملية نوعية تعكس جاهزية وتفاني مصالح أمن ولاية سطيف. و في ظرف وجيز تمكنت فرقة الجرائم الكبرى من الإطاحة بالعصابة الملثمة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى قيام العصابة بإقتحام محل بيع المجوهرات في وسط النهار بحي طانجة على طريقة الافلام الهوليودية. بعدما سلبوا منه ارادته بتكبيل صاحب المحل و قيامهم بفعل يعكس بشاعة الفعل الاجرام.ي من خلال سكب مادة روح الملح على مستوى العينين (لاسيد) فقدت احدى عينه الرؤية وتلونت باللون الأبيض حسب مصادر النهار. و استلائهم على كمية معتبرة من المجوهرات ،جعلته طريح الفراش بسبب الاصابات الجسدية ونفسية التي تعرض لها.

مصالح الأمن بعد تلقي البلاغ فورا باشرت تحقيقاتها حول القضية. التي كانت هوية المعتدين مجهولة كونهم استعملوا اللثام (كاڤول) أثناء عملية السطو.

غير أن التحقيات الجدية مكّنت في ظرف وجيز من القاء القبض على العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص و استرجاع كمية من المسروقات. أين تم تقديمهم إلى الجهات القضائية التي بدورها أصدرت أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار الحكم عليهم تبقى القضية للمتابعة.

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