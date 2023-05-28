سطيف: الأمن يطيح بمروّج الكوكايين

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية سطيف من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر. ينحدر من بلدية العلمة بحوزته أكثر من 14 غرام من مادة الكوكايين.

وحسب مصادر “النهار” فإن الشخص تم توقيفه وسط مدينة سطيف، والذي تبيّن بعد التحقيق معه أنه من مرتادي الإجرام. كما أن أصل الأموال التي يستعملها في المتاجرة بهاته المادة التي تعد من المخدرات باهضة الثمن والمكلفة هي من عائدات السرقة التي قام بيها بولاية تيزي وزو والتي اشترى منها مادة الكوكايين من نفس المدينة لغرض المتاجرة.

كما أضاف نفس المصدر، أن المروّج اشترى هاته المادة على شكلها الخام والذي بدوره يقوم برحيها و اعادة تصنيعها مع إضافة مواد ثقيلة لها. تزيد من وزن الرزمة التي تباع بمبلغ يصل أنه يعادل في بعض الأحيان راتب موظف قصد التحايل على زبائنه. مضيفا أنه وبعد إعداد ملف قضائي تم تقديمه أمام الجيهات القضائية للفصل في التهم الموجهة إليه.