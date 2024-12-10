سطيف: الأمن يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية سطيف، نداء إلى المواطنين، من أجل الشخص المدعو “ب. ع”، مشتبه فيه في قضية النصب.

وحسب بيان لذات المصلحة، كان المتهم يوهم ضحاياه بمشاريع مربحة والتوسط للمرضى للعلاج بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية سطيف، نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالف الذكر، سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا الإتصال بأمن دائرة عموشة أو نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة للمساعدة في التحريات الجارية في قضية الحال.