سطيف: الأمن يوقف سارق الدراجات النارية

تمكن أفراد الأمن الحضري الحادي عشر بسطيف نهاية الأسبوع المنصرم. من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة تورط في قضية سرقة دراجة نارية تم استرجاعها.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الحادي عشر لشكوى بخصوص تعرض أحد المواطنين لسرقة دراجته النارية. التي كانت مركونة بمدخل العمارة التي يقيم بها.

عملية البحث والتحري بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة بالمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو. مكنت من تحديد هوية مقترف الجرم ومكان تواجد الدراجة النارية محل السرقة. و توقيف المشتبه فيه واسترجاع الدراجة النارية المسروقة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تسليم الدراجة النارية المسروقة لمالكها مع إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور