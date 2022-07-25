سطيف.. الإستعانة بطائرات عمودية لإخماد حريق بين غابة واد البار وجبل بابور

استنفرت فرق الحماية المدنية سطيف التابعة لوحدات عموشة، بابور والرتل المتنقل لأجل اخماد حريق غابة وأحراش على حدود بلديتي واد البارد وبابور بأقصى شمال سطيف بنواحي أولاد ميرة ومجرقي.

وذلك بمساعدة مصالح الغابات، الدرك الوطني، عشرات المواطنين، وحسب بيان الحماية المدنية فإن الحريق إجتاح مساحة أزيد من عشرة هكتارات من الأحراش(ديس، قندول، رتمة) والأدغال (بلوط أخضر).

وعلى العموم، أكد نفس المصدر أن الحريق محاصر والعملية لا تزال جارية بتجنيد تسعة شاحنات إطفاء للحماية المدنية بمختلف الأحجام.

بالإضافة إلى سيارة إسعاف وحافلة نقل الأفراد وسيارتين للقيادة بإجمالي حوالي 50 فردا بمختلف الرتب، مع اقحام الطائرات العمودية للحماية المدنية في عمليات الإخماد بداية من الساعة 17و50دقيقة.

والعملية تحت اشراف قادة الوحدات المتدخلة ومدير الحماية المدنية للولاية.