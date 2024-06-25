سطيف: الإطاحة ببارون مخدرات وحجز 8 كلغ من المخدرات

تمكن أفراد الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة العلمة ولاية سطيف خلال الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط أحد بارونات المخدرات. يبلغ العمر 40 سنة وحجز 78 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ8.280 كلغ.

وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام من شرطة سطيف فان العملية جاءت عقب تحصل أفراد فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة العلمة. على معلومات تفيد بتواجد نشاط شبكة تحترف ترويج المخدرات بمدينة العلمة.

التحريات الميدانية المكثفة أفضت إلى تحديد هوية البارون الرئيسي للشبكة ومكان تواجده. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه بوسط المدينة ليعثر المحققون على كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج. قدرت بـ 78 صفيحة بوزن إجمالي 8.280 كلغ.

كما اكد نفس المصدر انه وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية بأمن دائرة العلمة ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه. قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.