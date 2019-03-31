سطيف.. الإطاحة بشبكة اجرامية تستولي على أراضي بالتزوير

تمكن مصالح الشرطة القضائية التابعة للامن الوطني، بسطيف من الوصول الى شخصيات نافذة.

تقوم بالاستيلاء على قطع أراضي تابعة للدولة وأخرى للخواص، تتعمد التزوير واستعمال المزور في ملفاتها القاعدية.

بعد أن تضع ملفاتها على مختلف المصالح المعنية ،لتبرير ملكية حيازتها، من أجل المتاجرة وبيعها بأموال طائلة لاحقا.

كما اكد نفس المصدر بأن المعلومات التي وردت للمصالح تم التحري فيها أوليا،لتقف ذات المصلحة على خمسة ملفات كاملة.

تورط أصحابها في تحويل الملكيات بالتزوير ليتم بعدها فتح تحقيق معمق، بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف في وثائق الملكية.

لدى مديرية الحفظ العقاري، علاوة مديرية أملاك الدولة، إضافة إلى مديرية مسح العقاري.

لتقف على تلك التجاوزات المسجلة من هؤلاء الأشخاص بشكل رسمي التي تأكد على حجم المعلومات الوهمية المقدمة.

مع تزوير وثائق دقيقة تثبت تورط تلك المصالح في محاولة اعطاء الصبغة القانونية للاستفادة من تلك الأراضي وتحويل ملكيتها بغير وجه حق مستعملين الطرق الملتوية.

كما أشار نفس المصدر الأمني، بأن كل الإجراءات القانونية تم اتخاذها، بعد توقيف المتورطين مع إحالتهم أمام الجهات القضائية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق خاصة أن الأمر يتعلق باستصدار بطاقات التحقيق والعديد من الوثائق الإدارية.

التي تقوم بها بشكل حصري نفس المصالح العاملة في ملف العقار بالمديريات الثلاثة.

وقد وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والاستحواذ على ملكية الغير بغير وجه حق.